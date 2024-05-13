Лукьянова Анна Фоминична 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Анна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Наум Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Фекла Наумовна

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Лукьянова) Улита Наумовна

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукьянов Андрей Наумович

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Лукьянова) Марфа Наумовна

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лукьянов Илья Наумович

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукьянова) Агафья Наумовна

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьянов Давыд Наумович

Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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