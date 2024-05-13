Лукьянова Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Фекла Наумовна
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Лукьянова) Улита Наумовна
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Лукьянова) Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Лукьянова) Агафья Наумовна
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лукьянов Наум Никифорович
Смерть
Неизвестно