Лукьянов Андрей Наумович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лукьянов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья Петровна
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно