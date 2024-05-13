Лукьянов Андрей Наумович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Андрей Наумович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Лукьянов Наум Никифорович

Мать: Лукьянова Анна Фоминична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Афимья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Мария

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лукьянов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья Петровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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