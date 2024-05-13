Лукьянов Илья Наумович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Лукьянова Акулина Лактионовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Ильинична
Мать ребёнка: Лукьянова Акулина Лактионовна
Рождение ребёнка
23.09.1853
Мать ребёнка: Лукьянова Акулина Лактионовна
Военная служба
1855
Смерть
Неизвестно