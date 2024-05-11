(Хейсина) Валентина Фоминична (Хаимовна) 16.06.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Хейсина) Валентина Фоминична (Хаимовна)

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

16.06.1901 ст.

Дата смерти

13.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901 ст.

Отец: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать: Хейсина (Мильштейн) Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Рождение ребёнка
21.09.1918

Дочь: Певзнер Дина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.08.1970
Причина смерти: Сепсис | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов... Показать все

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