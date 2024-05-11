(Хейсина) Валентина Фоминична (Хаимовна)
Место рождения
Дата рождения16.06.1901 ст.
Дата смерти13.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Рождение ребёнка
21.09.1918
Дочь: Певзнер Дина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.08.1970
Причина смерти: Сепсис | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов... Показать все