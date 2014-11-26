Певзнер Дина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1918
Дата смерти26.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Певзнер Яков Мануилович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-венеролог
Место жительства
Неизвестно
г. Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США
Смерть
26.11.2014
г. Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США