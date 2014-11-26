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Певзнер Дина Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.09.1918

Дата смерти

26.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1918

Отец: не указан

Мать: Валентина Фоминична (Хаимовна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Певзнер Яков Мануилович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певзнер Яков Мануилович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-венеролог
Место жительства
Неизвестно
г. Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США
Смерть
26.11.2014
г. Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США
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