Красикова - Красникова (Чакрыгина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.06.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1905
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Красикова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Красиков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Бурлакова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Красикова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич
Смерть
11.06.1942