Красикова - Красникова (Чакрыгина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова - Красникова (Чакрыгина) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1905

Муж: Красиков - Красников Николай Андреевич

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Красикова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Красиков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.

Сын: Красиков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Сын: Красиков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Бурлакова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Красикова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Красиков - Красников Николай Андреевич

Смерть
11.06.1942
Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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