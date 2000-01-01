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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2327Боровок Дмитриевский, с. вл.при р. Хупте.365099314322Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
938. Дмитриевский Боровок, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 122, жителей 753, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дмитриевский Боровок село4651при р. Хупте106425388813—365½СмыгаловкаЦер. дер., церк.-пр. шк. смеш., вин. лав., вод. мельн., 2 кузн
Священно-церковно-служ. с Дмитриевского Боровка4680при церкви Дмитриевского Боров.—91122—356Смыгаловка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
417Дмитриевский Боровоксело53°31'с.ш.40°16'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620450126с Дмитриевский Боровоксело