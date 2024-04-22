Бурлакова (Красикова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти12.10.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Рождение ребёнка
05.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурлаков Иван
Рождение ребёнка
17.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Афанасий Александрович
Смерть
12.10.1976
Дата рождения по паспорту 17.08.1921г.