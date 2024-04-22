Бурлакова (Красикова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Красикова) Наталья Николаевна

Место рождения

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

12.10.1976

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Красиков - Красников Николай Андреевич

Мать: Красикова - Красникова Евдокия Андреевна

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурлаков Иван

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Афанасий Александрович

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.10.1976
Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения по паспорту 17.08.1921г.
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