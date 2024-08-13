Побежимов Аким Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Побежимов Григорий Акимович
Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Побежимова) Агрипина Акимовна
Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Смерть
1828