Побежимов Аким Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побежимов Аким Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Сын: Побежимов Григорий Акимович

Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Побежимова) Агрипина Акимовна

Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Побежимов Артем Акимович

Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Побежимов Яков Акимович

Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Побежимов Федор Акимович

Мать ребёнка: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Смерть
1828

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