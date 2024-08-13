Побежимов Яков Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Побежимова) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Побежимов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Побежимов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна