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Побежимов Яков Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Побежимов Аким Кузьмич

Мать: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Побежимова) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Побежимов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Побежимов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Побежимов Увар Яковлевич

Мать ребёнка: Побежимова Пелагея Илларионовна

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