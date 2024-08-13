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Побежимов Григорий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Побежимов Аким Кузьмич

Мать: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Сын: Побежимов Спиридон Григорьевич

Мать ребёнка: Побежимова Домника Петровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Побежимова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Побежимова Домника Петровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Побежимова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Побежимова Домника Петровна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Побежимова) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Побежимова Домника Петровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Побежимова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Побежимова Домника Петровна

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