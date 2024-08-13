Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Куликов Матвей Михайлович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Сын: Побежимов Григорий Акимович

Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Побежимова) Агрипина Акимовна

Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Побежимов Артем Акимович

Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Побежимов Яков Акимович

Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Побежимов Федор Акимович

Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич

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