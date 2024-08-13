Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Куликов Матвей Михайлович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Побежимов Григорий Акимович
Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Побежимова) Агрипина Акимовна
Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Побежимов Аким Кузьмич