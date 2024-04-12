Kogan Bentzion
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
02.06.1902
Сын: Kogan Joseph David
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Коган Рита Бенционовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Сын: Kogan Israel
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бромберг Этя
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Sochet, Ritual Slaughterer, Cantor, Soap Maker
Смерть
Около 1941