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Kogan Bentzion

Место рождения

Тарутино, Одеська область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарутино, Одеська область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Kogan Joseph David

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Коган Рита Бенционовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарутино, Одеська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Kogan Israel

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарутино, Одеська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бромберг Этя

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарутино, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Sochet, Ritual Slaughterer, Cantor, Soap Maker
Смерть
Около 1941
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