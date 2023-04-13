Kogan Joseph David
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти14.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
Отец: Kogan Bentzion
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.02.1921
Жена: Vineberg Sarah
Рождение ребёнка
21.12.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Vineberg Sarah
Montreal, Quebec Canada
Развод
17.03.1925
Жена: Vineberg Sarah
Бракосочетание
После 1930
Жена: Kogan Pauline
Рождение ребёнка
22.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kogan Pauline
Worcester, MA United States
Смерть
14.07.1960
Montreal, Quebec Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Quebec Canada