Kogan Joseph David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kogan Joseph David

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

14.07.1960

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

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Жена

1902 г.р.
Около 1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: Kogan Bentzion

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.02.1921

Жена: Vineberg Sarah

Рождение ребёнка
21.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vineberg Sarah

Montreal, Quebec Canada
Развод
17.03.1925

Жена: Vineberg Sarah

Бракосочетание
После 1930

Жена: Kogan Pauline

Рождение ребёнка
22.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kogan Pauline

Worcester, MA United States
Смерть
14.07.1960
Montreal, Quebec Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Quebec Canada
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