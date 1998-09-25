Kogan (Fisher) Pauline
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти25.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Бракосочетание
После 1930
Муж: Kogan Joseph David
Рождение ребёнка
22.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kogan Joseph David
Worcester, MA United States
Смерть
25.09.1998
Montreal, QC Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Quebec Canada