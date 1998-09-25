Kogan (Fisher) Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kogan (Fisher) Pauline

Место рождения

Утена, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

25.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Утена, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Бракосочетание
После 1930

Муж: Kogan Joseph David

Рождение ребёнка
22.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kogan Joseph David

Worcester, MA United States
Смерть
25.09.1998
Montreal, QC Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Quebec Canada
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