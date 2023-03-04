Ревякина (Летягина) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Летягина) Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Летягин Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
13.11.1803 ст.

Муж: Ревякин Симон Нестерович

невеста того же прихода поч. Быковского
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ревякин Ларион Семенов

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Ревякина) Матрена Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Ревякина) Фёкла Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Ревякина) Елизавета Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Зеленина (Ревякина) Анна Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Ревякина) Агрипина Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ревякин Епифан Семенов

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ревякина) Анна Симонова

Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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