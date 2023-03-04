Ревякина (Летягина) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Летягин Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.11.1803 ст.
невеста того же прихода поч. Быковского
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Ревякина) Матрена Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Ревякина) Фёкла Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Ревякина) Елизавета Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Зеленина (Ревякина) Анна Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Ревякина) Агрипина Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ревякина) Анна Симонова
Отец ребёнка: Ревякин Симон Нестерович
Смерть
После 1858