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Ревякин Епифан Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ревякин Симон Нестерович

Мать: Ревякина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Епифанова

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марина Епифанова

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ревякин Абрам Епифамович

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.

Дочь: Параскева Епифанова

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Евдокия Лаврентева

Смерть
После 1858
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