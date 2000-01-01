Ревякин Епифан Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ревякин Симон Нестерович
Мать: Ревякина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Епифанова
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марина Епифанова
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.
Дочь: Параскева Епифанова
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Лаврентева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858