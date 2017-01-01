Ревякин Ларион Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ревякин Симон Нестерович
Мать: Ревякина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Ларионовна
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858