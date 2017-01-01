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Ревякин Ларион Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ревякин Симон Нестерович

Мать: Ревякина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревякин Козма Ларионович

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Ревякина Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Евдокия Михайлова

Смерть
После 1858
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