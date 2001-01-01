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Соколов Юрий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1928

Дата смерти

01.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928

Отец: Соколов Савелий Антонович

Мать: Соколова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
26.09.1949

Сын: Маршунин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Березкина Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
01.02.1951

Сын: Соколов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1959

Сын: Соколов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березкина Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2001
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