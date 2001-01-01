Соколов Юрий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1928
Дата смерти01.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928
Рождение ребёнка
26.09.1949
Мать ребёнка: Березкина Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1951
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1959
Сын: Соколов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2001