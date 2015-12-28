Маршунин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1949
Дата смерти28.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949
Рождение ребёнка
13.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маршунина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
11.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маршунина Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2015