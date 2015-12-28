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Маршунин Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1949

Дата смерти

28.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949

Отец: Соколов Юрий Савельевич

Мать: Березкина Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
13.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маршунина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
11.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маршунина Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маршунина Любовь Александровна

Смерть
28.12.2015
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