Соколов Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Евгений Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1951

Дата смерти

19.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951

Отец: Соколов Юрий Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларченкова Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларченкова Людмила Петровна

Смерть
19.09.1997
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