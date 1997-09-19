Соколов Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1951
Дата смерти19.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951
Отец: Соколов Юрий Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларченкова Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1997