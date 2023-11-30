Соколов Савелий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Савелий Антонович

Место рождения

Тимошишки, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

13.03.1904 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904 ст.

Отец: Соколов Антон Кириллович

Мать: не указана

Тимошишки, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads
Место жительства
1921 или 1923
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Соколова Ольга Федоровна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Соколов Юрий Савельевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1931

Дочь: Саврасова Нина Савельевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Федоровна

Смерть
1945
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