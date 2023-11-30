Соколов Савелий Антонович
Место рождения
Дата рождения13.03.1904 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904 ст.
Отец: Соколов Антон Кириллович
Мать: не указана
Место жительства
1921 или 1923
Бракосочетание
Около 1927
Жена: Соколова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
16.02.1928
Мать ребёнка: Соколова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
22.11.1931
Дочь: Саврасова Нина Савельевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Федоровна
Смерть
1945