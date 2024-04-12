Грищук (Николаец) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

11.11.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.

Дочь: Грищук Акулина Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Грищук Денис Аввакумович

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1885 ст.

Сын: Грищук Елисей Аввакумович

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Дочь: Грищук Варвара Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: База Анна Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Аввакум Никифорович

Смерть
11.11.1917 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
12.11.1917 ст.
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