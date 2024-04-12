Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти11.11.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.
Дочь: Грищук Акулина Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
14.06.1885 ст.
Сын: Грищук Елисей Аввакумович
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Дочь: Грищук Варвара Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: База Анна Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1917 ст.
Похороны
12.11.1917 ст.