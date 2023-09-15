База (Грищук) Анна Аввакумовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищук Аввакум Никифорович
Мать: Грищук Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.
Дочь: База Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.07.1917 ст.
Сын: База Кирилл Иванович
Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: База Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно