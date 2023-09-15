База (Грищук) Анна Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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База (Грищук) Анна Аввакумовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищук Аввакум Никифорович

Мать: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: База Николай Иванович

Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.

Дочь: База Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1917 ст.

Сын: База Кирилл Иванович

Отец ребёнка: База Иван Игнатьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: База Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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