Грищук Аввакум Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищенко Никифор Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.
Дочь: Грищук Акулина Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1885 ст.
Сын: Грищук Елисей Аввакумович
Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Дочь: Грищук Варвара Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: База Анна Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищук Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно