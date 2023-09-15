Грищук Аввакум Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищук Аввакум Никифорович

Грищук Аввакум Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищенко Никифор Дмитриевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.

Дочь: Грищук Акулина Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Грищук Денис Аввакумович

Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1885 ст.

Сын: Грищук Елисей Аввакумович

Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Дочь: Грищук Варвара Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: База Анна Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищук Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close