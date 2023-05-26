Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти11.05.1773 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Иван Парфёнов
Мать: Авдотья Петрова
Бракосочетание
До 1736
Муж: Назар Петров
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Назаров
Отец ребёнка: Назар Петров
Рождение ребёнка
21.03.1739 ст.
Сын: Яков Назаров
Отец ребёнка: Назар Петров
Рождение ребёнка
17.03.1742 ст.
Сын: Алексей Назаров
Отец ребёнка: Назар Петров
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Домна Назарова
Отец ребёнка: Назар Петров
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья Назарова
Отец ребёнка: Назар Петров
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тимофей Назаров
Отец ребёнка: Назар Петров
Смерть
11.05.1773 ст.