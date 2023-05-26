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Марья Иванова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

11.05.1773 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Иван Парфёнов

Мать: Авдотья Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1736

Муж: Назар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Назаров

Отец ребёнка: Назар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1739 ст.

Сын: Яков Назаров

Отец ребёнка: Назар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1742 ст.

Сын: Алексей Назаров

Отец ребёнка: Назар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Домна Назарова

Отец ребёнка: Назар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья Назарова

Отец ребёнка: Назар Петров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Тимофей Назаров

Отец ребёнка: Назар Петров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.05.1773 ст.
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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