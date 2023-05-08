Иван Парфеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Парфеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Парфён Иванов

Мать: Ирина Осипова

Бракосочетание
До 1716

Жена: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1726 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1729 ст.

Сын: Осип Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1730 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно