Иван Парфеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Парфён Иванов
Мать: Ирина Осипова
Бракосочетание
До 1716
Жена: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1726 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.04.1729 ст.
Сын: Осип Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
03.02.1730 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно