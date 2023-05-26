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Назар Петров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Пётр Трофимов

Мать: Февронья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1736

Жена: Марья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Назаров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1739 ст.

Сын: Яков Назаров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1742 ст.

Сын: Алексей Назаров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Домна Назарова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья Назарова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Тимофей Назаров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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