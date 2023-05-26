Назар Петров
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Пётр Трофимов
Мать: Февронья Иванова
Бракосочетание
До 1736
Жена: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Назаров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
21.03.1739 ст.
Сын: Яков Назаров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
17.03.1742 ст.
Сын: Алексей Назаров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Домна Назарова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья Назарова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тимофей Назаров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно