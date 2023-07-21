Февронья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1715

Муж: Пётр Трофимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Назар Петров

Отец ребёнка: Пётр Трофимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Трофимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1723 ст.

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Пётр Трофимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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