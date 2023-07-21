Февронья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1715
Муж: Пётр Трофимов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Назар Петров
Отец ребёнка: Пётр Трофимов
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Трофимов
Рождение ребёнка
07.04.1723 ст.
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Пётр Трофимов
Смерть
Неизвестно