Марфа Петрова
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Пётр Трофимов
Мать: Февронья Иванова
Бракосочетание
09.02.1740 ст.
Муж: Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семён Егоров
Отец ребёнка: Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Яков Егоров
Отец ребёнка: Егор Матвеев
Рождение ребёнка
07.10.1749 ст.
Сын: Сергей Егоров
Отец ребёнка: Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Егор Матвеев
Смерть
Неизвестно