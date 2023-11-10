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Марфа Петрова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Пётр Трофимов

Мать: Февронья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
09.02.1740 ст.

Муж: Егор Матвеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Семён Егоров

Отец ребёнка: Егор Матвеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Яков Егоров

Отец ребёнка: Егор Матвеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1749 ст.

Сын: Сергей Егоров

Отец ребёнка: Егор Матвеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Аграфена Егорова

Отец ребёнка: Егор Матвеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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