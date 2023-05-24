Егор Матвеев
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Матвей Кириллов
Мать: Пелагея Фёдорова
Бракосочетание
09.02.1740 ст.
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семён Егоров
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
07.10.1749 ст.
Сын: Сергей Егоров
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Аграфена Егорова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно