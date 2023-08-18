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Пелагея Фёдорова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1697

Дата смерти

04.01.1775 ст.

Пол

Женский

Отец

1644 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.
1699 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Фёдор Михайлов

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1716

Муж: Матвей Кириллов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Игнатий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кириллов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1718

Сын: Егор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Кириллов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1730

Муж: Василий Тарасов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Евсей Васильев

Отец ребёнка: Василий Тарасов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
04.01.1775 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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