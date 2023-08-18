Пелагея Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти04.01.1775 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Фёдор Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1716
Муж: Матвей Кириллов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Игнатий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кириллов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Егор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Кириллов
Бракосочетание
До 1730
Муж: Василий Тарасов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Евсей Васильев
Отец ребёнка: Василий Тарасов
Смерть
04.01.1775 ст.