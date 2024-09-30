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Ершов Павел Федоров

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Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.12.1915 ст.

Дата смерти

25.11.1973

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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1940 г.р.

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915 ст.

Отец: Ершов Федор Игнатьев

Мать: Ершова (Ларина) Наталья Андреева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
08.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ершов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.11.1973
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От инсульта

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