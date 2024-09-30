Ершов Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения13.12.1915 ст.
Дата смерти25.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева
Смерть
25.11.1973
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От инсульта