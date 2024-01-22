Ершова (Ларина) Наталья Андреева
Место рождения
Дата рождения16.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1889 ст.
Отец: Ларин Андрей Давыдов
Мать: Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
08.02.1912 ст.
Сын: Ершов Федор Федоров
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Дочь: (Ершова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
13.12.1915 ст.
Сын: Ершов Павел Федоров
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
25.06.1918
Дочь: (Ершова) Ольга Федорова
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Смерть
Неизвестно