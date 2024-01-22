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Ершова (Ларина) Наталья Андреева

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1889 ст.

Отец: Ларин Андрей Давыдов

Мать: Пелагея Ильина

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
08.02.1912 ст.

Сын: Ершов Федор Федоров

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Дочь: (Ершова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.12.1915 ст.

Сын: Ершов Павел Федоров

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1918

Дочь: (Ершова) Ольга Федорова

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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