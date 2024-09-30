Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.01.1915 ст.

Дата смерти

19.03.1992

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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1940 г.р.

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915 ст.

Отец: Широков-Антохин Василий Дмитриев

Мать: Антохина (Колотилина) Любовь Яковлева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Павел Федоров

Рождение ребёнка
08.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ершов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.03.1992
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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