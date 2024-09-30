Ершова (Антохина-Колотилина) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения25.01.1915 ст.
Дата смерти19.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Павел Федоров
Рождение ребёнка
08.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Ершов Павел Федоров
Смерть
19.03.1992
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости