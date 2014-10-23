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Рожнов Вадим Вадимович

Место рождения

Шарья, город Шарья, Костромская область

Дата рождения

03.06.1942

Дата смерти

23.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942

Отец: Рожнов Вадим Александрович

Мать: Рожнова Зоя Яковлевна

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
23.10.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Федяково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Федяково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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