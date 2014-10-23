Рожнов Вадим Вадимович
Место рождения
Дата рождения03.06.1942
Дата смерти23.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942
Отец: Рожнов Вадим Александрович
Мать: Рожнова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
23.10.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно