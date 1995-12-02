Рожнова (Субботина) Зоя Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1912
Дата смерти02.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1942
Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович
Смерть
02.12.1995
Похороны
Неизвестно