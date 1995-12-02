Рожнова (Субботина) Зоя Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Субботина) Зоя Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

02.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Рожнов Вадим Вадимович

Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожнов Вадим Александрович

Смерть
02.12.1995
Похороны
Неизвестно
Шарья, город Шарья, Костромская область
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