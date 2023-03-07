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Рожнов Вадим Александрович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1912

Дата смерти

22.01.1978

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1912

Отец: Рожнов Александр Михайлович

Мать: Рожнова Александра Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Рожнов Вадим Вадимович

Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна

Шарья, город Шарья, Костромская область
Награда
20.10.1944
Медаль "За отвагу"
Награда
02.03.1945
Орден Красной Звезды
Награда
07.07.1945
Медаль "За взятие Кёнигсберга"
Награда
10.10.1945
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна

Смерть
22.01.1978
Похороны
Неизвестно
Шарья, город Шарья, Костромская область
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