Рожнов Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения07.12.1912
Дата смерти22.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1912
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
03.06.1942
Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна
Награда
20.10.1944
Медаль "За отвагу"
Награда
02.03.1945
Орден Красной Звезды
Награда
07.07.1945
Медаль "За взятие Кёнигсберга"
Награда
10.10.1945
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожнова Зоя Яковлевна
Смерть
22.01.1978
Похороны
Неизвестно