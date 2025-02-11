(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов 1694 — найти родственников по фамилии на Familio

(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1694

умер 1762

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
?Неизвестно г.р.
Дети
(Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров1721 г.р.
(Леонтий Талайкин) (Леонтий Талайкин) Леонтий Федоров1738 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1721

Сын: (Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров

Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1738

Сын: (Леонтий Талайкин) (Леонтий Талайкин) Леонтий Федоров

Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1762

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