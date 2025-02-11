(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов
мужской, родился 1694
умер 1762
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721
Сын: (Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров
Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1738
Сын: (Леонтий Талайкин) (Леонтий Талайкин) Леонтий Федоров
Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: (Из Губашева) Прасковья Федорова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1762