(Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров
мужской, родился 1721
умер 1779
Отец(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов1694 г.р.
Мать(Из Губашева) Прасковья Федорова1712 г.р.
Дети
В Донгузлей Анна Леонтиевна1747 г.р.
В Губашево Авдотья Леонтьевна1752 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1747
Дочь: В Донгузлей Анна Леонтиевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: В Губашево Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Леонтиев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1779