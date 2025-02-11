(Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров 1721 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сидорка Талайкин) (Сидорка Талайкин) Леонтий Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1721

умер 1779

Отец
(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов1694 г.р.
Мать
(Из Губашева) Прасковья Федорова1712 г.р.
Дети
В Донгузлей Анна Леонтиевна1747 г.р.
В Губашево Авдотья Леонтьевна1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: (Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов

Мать: (Из Губашева) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: В Донгузлей Анна Леонтиевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1752

Дочь: В Губашево Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Леонтиев

Мать ребёнка: ?

Смерть
1779

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