в Губашево Авдотья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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в Губашево Авдотья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: (Сидорка Талайкин) Федоров

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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