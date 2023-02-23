(из Губашева) Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: (Сидорка Талайкин) Федоров
Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов
Рождение ребёнка
1738
Сын: (Леонтий Кипитин) Федоров
Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов
Смерть
1763