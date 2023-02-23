(из Губашева) Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Губашева) Прасковья Федорова

(из Губашева) Прасковья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: (Сидорка Талайкин) Федоров

Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов

Рождение ребёнка
1738

Сын: (Леонтий Кипитин) Федоров

Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: (Таланка Кипитин) Иванов

Смерть
1763
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