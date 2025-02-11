Василий Федоров 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1746, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1800, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов1694 г.р.
Мать
(Из Губашева) Прасковья Федорова1712 г.р.
Супруги
(Из Канадей) Екатерина Алексеевна1764 г.р.
Дети
Ульяна Васильевна1784 г.р.
Ульяна Васильевна1787 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: (Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов

Мать: (Из Губашева) Прасковья Федорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1800
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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