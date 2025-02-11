Василий Федоров
мужской, родился 1746, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1800, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Таланка Кипитин) (Таланка Кипитин) Федор Иванов1694 г.р.
Мать(Из Губашева) Прасковья Федорова1712 г.р.
Супруги
(Из Канадей) Екатерина Алексеевна1764 г.р.
Дети
Ульяна Васильевна1784 г.р.
Ульяна Васильевна1787 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: (Из Канадей) Екатерина Алексеевна
Место жительства
1795
Смерть
1800
Место жительства
1811