(Из Канадей) Екатерина Алексеевна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Канадей) Екатерина Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1764

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Федоров1746 г.р.
Дети
Ульяна Васильевна1784 г.р.
Ульяна Васильевна1787 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.