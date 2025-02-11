(Из Канадей) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 1764
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Федоров1746 г.р.
Дети
Ульяна Васильевна1784 г.р.
Ульяна Васильевна1787 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно