Пугачев Сергей Михайлов
мужской, родился 1823, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Сергеева1791 г.р.
ОтецМихаил Иванов1792 г.р.
Супруги
Евдокия Миронова1823 г.р.
Дети
Акулина Сергеева1850 г.р.
Цыганова Фёкла Сергеева1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Михаил Иванов
Мать: Агафья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Цыганова Фёкла Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пугачева) Христина Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно