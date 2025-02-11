Пугачев Сергей Михайлов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Пугачев Сергей Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Сергеева1791 г.р.
Отец
Михаил Иванов1792 г.р.
Супруги
Евдокия Миронова1823 г.р.
Дети
Акулина Сергеева1850 г.р.
Цыганова Фёкла Сергеева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михаил Иванов

Мать: Агафья Сергеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Миронова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Цыганова Фёкла Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пугачева) Христина Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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