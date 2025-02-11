Михаил Иванов 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Никитин1764 г.р.
Супруги
Агафья Сергеева1791 г.р.
Дети
Пугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иван Никитин

Мать: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пугачев Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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