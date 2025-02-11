Михаил Иванов
мужской, родился 1792, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Никитин1764 г.р.
Супруги
Агафья Сергеева1791 г.р.
Дети
Пугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иван Никитин
Мать: ?
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Агафья Сергеева
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно