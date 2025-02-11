Евдокия Миронова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Миронова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Пугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
Дети
Акулина Сергеева1850 г.р.
Цыганова Фёкла Сергеева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Сергей Михайлов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Цыганова Фёкла Сергеева

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пугачева) Христина Сергеева

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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