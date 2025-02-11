Евдокия Миронова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Пугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
Дети
Акулина Сергеева1850 г.р.
Цыганова Фёкла Сергеева1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Цыганова Фёкла Сергеева
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пугачева) Христина Сергеева
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Михайлов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно