Цыганова Фёкла Сергеева
женский, родилась 1852, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.05.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕвдокия Миронова1823 г.р.
ОтецПугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
Супруги
Цыганов Фёдор Дмитриев Дорофеевка1854 г.р.
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Рождение
1852
Отец: Пугачев Сергей Михайлов
Мать: Евдокия Миронова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.10.1872
Смерть
08.05.1874
Похороны
10.05.1874