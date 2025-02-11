Цыганова Фёкла Сергеева 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганова Фёкла Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.05.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Евдокия Миронова1823 г.р.
Отец
Пугачев Сергей Михайлов1823 г.р.
Супруги
Цыганов Фёдор Дмитриев Дорофеевка1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пугачев Сергей Михайлов

Мать: Евдокия Миронова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Бракосочетание
13.10.1872

Муж: Цыганов Фёдор Дмитриев Дорофеевка

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.05.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От простуды

Похороны
10.05.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.