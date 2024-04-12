Советов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1917
Дата смерти11.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1917
Отец: Советов Михаил Иванович
Мать: Советова Анна Михайловна
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
05.06.1945
Сын: Советов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ефремова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1966
Дочь: Громова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна
Смерть
11.02.1973