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Советов Николай Михайлович

Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.05.1917

Дата смерти

11.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1917

Отец: Советов Михаил Иванович

Мать: Советова Анна Михайловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1937

Жена: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Советов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ефремова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1966

Дочь: Громова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Смерть
11.02.1973
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