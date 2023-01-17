село Ивановка, село Ивановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
216Ивановка, д. вл.при рч. Каразилге.100станов. кварт.136395434Базар еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Репьевская волость
223. Ивановка, деревня бывшая владельческая, при речке Каразылге, дворов 137, жителей 796, базар еженедельно

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тюльганский район
74785Ивановкасело52°19'с.ш.56°17'в.д.N-40-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тюльганский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
53653416101с Ивановкасело
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